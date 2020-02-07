В Мукачево (Закарпатская область) произошла перестрелка. По приказу главы МВД Арсена Авакова в городе усилены меры безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

“Сегодня, 7 февраля, в Мукачево произошла перестрелка. В результате с огнестрельными ранениями в больничные заведения госпитализированы два человека. Поиски участников стрельбы продолжаются, проводится специальная полицейская операция. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе в оперативно-профилактической отработки привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины”, — говорится в сообщении.

Отметим, инцидент произошел около 10 часов утра на улице Сеченова в городе Мукачево. В результате происшествия пострадали два человека.

“В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный осуществил выстрелы в сторону группы лиц на автомобилях. В результате стрельбы двое мужчин получили огнестрельное ранение. Сейчас они находятся в медучреждениях”, — сообщили в полиции Закарпатской области.

По предварительным выводам врачей, 24-летний пострадавший получил ранение бедра, 40-летний — сквозное ранение плеча. Пострадавшие лица от дачи объяснений отказались.

С места происшествия изъяли оружие, также были арестованы три автомобиля, на которых участники конфликта передвигались.

“С места происшествия изъяты предметы похожи на пистолет и автомат, из которых, вероятно, были совершены выстрелы, гильзы. Также правоохранители Закарпатья арестовали три автомобиля, на которых передвигались участники конфликта. Две машины марок Mercedes G-class (Gelandewagen) и Volkswagen Caddy доставлены на штрафплощадку полиции Мукачево”, — отметили в главке.

Указанный инцидент был квалифицирован как покушение на умышленное убийство двух или более лиц (ч.2 ст.15, ч.2 ст.115) и незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263) Уголовного кодекса Украины.

Местное издание Mukachevo.net обнародовано видеозаписи с места происшествия.

Из-за инцидента Мукачествий горсовет провел внеочередную сессию. Единственным вопросом в повестке дня было обращение к Президенту Украины в связи с криминогенной ситуацией в городе и деятельностью правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка. Как сообщили в пресс-службе горсовета, соответствующее обращение было принято депутами.

Позачергова сесія Мукачівська міськрада звернулася до Президента щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органівСьогодні міський голова Андрій Балога сьогодні скликав позачергову сесія міськради.В порядку денному одне питання «Про звернення до Президента України щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів по забезпеченню законності та правопорядку». Gepostet von Мукачівська міська рада am Freitag, 7. Februar 2020