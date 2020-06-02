Перестрелка в Броварах: задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом

Правоохранители задержали еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом по делу стрельбы в жилом квартале в Броварах Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сейчас 13 злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще двое после перестрелки с телесными повреждениями находятся в больнице. Всем 15-м объявлено о подозрениях в бандитизме и покушении на убийство двух и более лиц.

Во время проведения 20 обысков по местам их проживания работники полиции обнаружили оружие (три гладкоствольных ружья, автомат, три пистолета), патроны, гранаты, рации, бинокли, балаклавы, наркотики, маски. Также полицейские изъяли 8 автомобилей премиум-класса.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются полицейские меры по установлению и задержанию всех участников вооруженного конфликта.

“В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом “Веха” или “Журавль”. Установлено, именно они “выступили” со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы”, – отметил глава МВД Арсен Аваков.

Также по факту стрельбы в Броварах полиция проводит досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.