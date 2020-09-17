Батареи отопления являются самым выгодным способом для прогрева помещения в период холодов. Каждый тип устройств обладает своими особенностями, что делает их непохожими на другие приборы.

Алюминиевые радиаторы характеризуются элегантным дизайном, высоким внутренним давлением, которое может достигать 16 атмосфер, и все это по достаточно небольшой цене. Биметаллические батареи — самые выносливые и долговечные (эксплуатационный срок порядка 20 лет).

Устройства из стали обладают великолепной теплоотдачей за свою стоимость. Рабочее давление у моделей небольшое (до 9 атмосфер). Чугунные приборы очень износостойкие, дольше всех способны проработать (около 50 лет), давление в 15 атмосфер. Все эти характеристики доступны по выгодным ценам.

Особенности подключения и установки

Следующий немаловажный этап после покупки — монтаж изделия. Настенные модели устанавливаются на стены под окнами для создания благоприятных условий в квартире. Кроме того, такое расположение не позволяет окнам потеть. В этом месте рекомендуется предоставить процесс монтажа специалистам.

Подключение осуществляется несколькими способами:

боковым;

нижним;

диагональным;

с байпасом.

В первом к специальному патрубку входа сверху радиатора присоединяется подводящая труба. Отводящая труба подключается к нижнему выходному патрубку. Оба располагаются с одной стороны устройства. Данный принцип подключения — наиболее применяемый в производстве. Чаще всего используется в квартирах.

В нижнем варианте процесс проводится в самом низу батареи. Считается неэффективным типом. Можно заметить в частных домах.

В диагональном входной патрубок находится вверху одной стороны радиатора, а отводящий — в конце другой. Самый эффективный на практике вид подключения. Особенно актуально для батарей больших габаритов.

Байпас — специальный отрезок трубы (отмычка), применяется между патрубками входа и отвода. Такой способ дает возможность самостоятельно заняться регулировкой температуры в комнате. Теплоносители будут передвигаться при закрытых вентилях.

Важные параметры

Перед приобретением убедитесь, что у вас есть данные о таких характеристиках, как качество и степень загрязненности теплоносителя, поскольку кислотность воды может оказывать сильное влияние на некоторые модели радиаторов. Уровень рабочего давления должен быть не больше того, что может позволить устройство. Также важны диаметр труб, система отопления (одно-, двухтрубная).