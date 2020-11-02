Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось ранее, решением Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
Одновременно глава парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный президентскому законопроект. Также альтернативные проекты законов подали фракции “Батькивщины” и “ЕС”.
Вечером в понедельник, 2 ноября, фракция “Слуги народа” провела заседание для обсуждения вопроса о Конституционном суде. В заседании фракции также принимал участие президент Владимир Зеленский. Согласно сообщению Офиса президента, Зеленский призвал нардепов поддержать его законопроект и уволить судей Конституционного суда.
По его словам, невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без увольнения судей.
“Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном Суде”, — сказал президент.
“Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. Иначе вы защищаете судей Конституционного Суда”, — подчеркнул Зеленский.
По итогам заседания фракции “СН” депутаты в комментарии журналистам высказали противоположные мнения. Нардеп Александр Дубинский заявил, что, по его мнению, и законопроект Зеленского, и законопроект Разумкова “не имеют ничего общего с Конституцией Украины”, поддерживать оба проекта он не намерен.
В свою очередь Галина Янченко выступила за рассмотрение двух упомянутых законопроектов, а также тех, что были поданы оппозицией, и прийти к общему решению проблемы.
Напомним, также 2 ноября Зеленский записал аудиообращение ко фракции “Слуга народа”, в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда.
- Ранее председатель КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и освободить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.
- 31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.