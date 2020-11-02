Президент Владимир Зеленский посетил заседание фракции "Слуги народа", посвященное вопросу о Конституционного суда, и призвал нардепов проголосовать за увольнение судей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, решением Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

Одновременно глава парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный президентскому законопроект. Также альтернативные проекты законов подали фракции “Батькивщины” и “ЕС”.

Вечером в понедельник, 2 ноября, фракция “Слуги народа” провела заседание для обсуждения вопроса о Конституционном суде. В заседании фракции также принимал участие президент Владимир Зеленский. Согласно сообщению Офиса президента, Зеленский призвал нардепов поддержать его законопроект и уволить судей Конституционного суда.

По его словам, невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без увольнения судей.

“Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую ​​уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном Суде”, — сказал президент. “Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. Иначе вы защищаете судей Конституционного Суда”, — подчеркнул Зеленский.

По итогам заседания фракции “СН” депутаты в комментарии журналистам высказали противоположные мнения. Нардеп Александр Дубинский заявил, что, по его мнению, и законопроект Зеленского, и законопроект Разумкова “не имеют ничего общего с Конституцией Украины”, поддерживать оба проекта он не намерен.

В свою очередь Галина Янченко выступила за рассмотрение двух упомянутых законопроектов, а также тех, что были поданы оппозицией, и прийти к общему решению проблемы.

Напомним, также 2 ноября Зеленский записал аудиообращение ко фракции “Слуга народа”, в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда.