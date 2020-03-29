Бобу Уэйтону, самому старому человеку в мире, сегодня исполняется 112 лет.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Родился Боб (Роберт) Уэйтон в 1908 году. Он ровесник футбольного клуба “Интер Милан”.

Когда Роберт родился, Герберту Асквиту оставалась еще неделя до того, как он стал британским премьер-министром, а королю Эдуарду VII оставалось жить еще два года.

В 1908 году имя Роберт занимает 15-е место по популярности в Англии и Уэльсе.

На 10-й день рождения Боба британские войска сражаются в первой битве при Аммане в Османской империи.

В 2014 году, в день 106-летия Боба, в Англии зарегистрировали первые однополые браки – тогда поженились лондонцы Питер МакГрейт и Дэвид Кабреза.

В 2020 году Бобу исполняется 112 лет.

Он пережил царствование пяти британских монархов, 22 премьер-министров Великобритании и 21 президента США.

Он прожил все три лондонские Олимпиады, две мировые войны, пережил испанский грипп, холеру и оспу.