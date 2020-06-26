Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 26 мая в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин. В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара.

В пятницу, 26 июня, спустя месяц после инцидента, выставка открылась снова.

“Нынешняя власть была способна только на один “позитив”: своими нелепыми и незаконными действиями сделала рекламу музею Ивана Гончара. Сегодня здесь открылась необычная выставка, где представлены полотна художников, большинство из которых имеют непосредственное отношение к Украине”, — сообщил Петр Порошенко.

Также Порошенко пригласил всех посетить эту выставку, чтобы “увидеть воочию, к чему приводят бессмысленные действия власти”.

На опубликованных снимках выставки видно, что все картины помещены за решетку и ограждены колючей проволокой. В партии “Европейская Солидарность” отметили, что эта экспозиция — перформанс.

“Сальвадора Дали здесь нет, но сюрреализма хоть отбавляй”, — пошутил Порошенко на открытии выставки.

Также политик поблагодарил всех, кто поддержал его на судебном заседании, где ему должны были избрать меру пресечения.

“Я хочу поблагодарить всех, кто 18 июня пришел на суд, их были десятки тысяч, для того, чтобы остановить произвол власти”, — сказал он.

Стоит отметить, что на выставке были выставлены пустые рамки, в которых изначально находились оригиналы таможенных документов на картины. Эти документы сотрудники ГБР изъяли во время обысков.