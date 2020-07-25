Об этом пишет PEOPLE.

Над производством картины работает Youtube Originals.

В фильме Хилтон расскажет о своем детстве и психическом насилии, которому она подверглась в подростковом возрасте в школе-интернате в Юте.

“В моем детстве произошло то, что я никогда ни с кем не обсуждала. Мне до сих пор снятся кошмары об этом“, – рассказала звезда.

Премьера фильма состоится 14 сентября на Youtube-канале бывшей наследницы сети Hilton Hotels.

  • Американская актриса, певица, фотомодель Пэрис Хилтон опубликовала в Сети ти видеоролик, в котором вкратце представила основные пункты своей “предвыборной президентской программы”.