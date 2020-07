Об этом пишет PEOPLE.

Над производством картины работает Youtube Originals.

В фильме Хилтон расскажет о своем детстве и психическом насилии, которому она подверглась в подростковом возрасте в школе-интернате в Юте.

“В моем детстве произошло то, что я никогда ни с кем не обсуждала. Мне до сих пор снятся кошмары об этом“, – рассказала звезда.

Премьера фильма состоится 14 сентября на Youtube-канале бывшей наследницы сети Hilton Hotels.

.@ParisHilton shares an exclusive first look at her upcoming documentary “This is Paris” and opens up for the first time about past trauma that has affected her life for years. pic.twitter.com/ByqvW0cJc9

— The Talk (@TheTalkCBS) March 6, 2020