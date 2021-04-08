Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) получило первые данные о погодных условиях на Марсе от Perseverance.

Об этом сообщили на сайте NASA.

Метеорологическая система Mars Environmental Dynamics Analyzer, которая находится на борту Perseverance, впервые включилась 19 февраля. Главный исследователь MEDA Хосе Антонио Родригес-Манфреди рассказал о том, что в NASA получили первые данные о погодных условиях на Красной планете.

Согласно данным от Perseverance, температура около марсохода – минус 20 градусов по Цельсию. Через 30 минут она снизилась до 25.

Давление на Марсе составляет 718 Паскалей. По прогнозам астрономов, давление на Марсе должно составлять от 705 до 735 Паскалей.

Также стало известно, что в кратере Езеро атмосфера чище, чем в кратере Гейла, который в 3700 км от него.

18 февраля ровер NASA Perseverance благополучно приземлился на Марсе после путешествия на расстояние более 400 миллионов км от Земли.

Марсоход будет искать следы древней марсианской жизни. Кроме того, он будет изучать климат Марса, собирать пробы образцов грунта для последующей доставки на Землю и сможет опробовать технологии, которые используют в ходе будущих пилотируемых полетов к Марсу (например, такие как получение кислорода из атмосферы).