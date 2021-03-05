Об этом сообщили на странице марсохода в Twitter.

Как сообщалось, 18 февраля ровер NASA Perseverance благополучно приземлился на Марсе после путешествия на расстояние более 400 миллионов км от Земли.

В течение последних двух недель инженеры вводили в эксплуатацию ровер и его системы. И теперь он сделал первые движения.

“Я в движении! Только что прошла моя первая пробная поездка на Марсе, покрывшая около 5 футов (1,5 метра — ред.). Вы смотрите на самое начало моего пути. Еще многое предстоит сделать”, — говорится в сообщении.

В общем марсоход должен будет преодолеть около 15 км, на что должно уйти около 2 земных лет. Во время миссии марсоход будет искать следы древней марсианской жизни. Кроме того, он будет изучать климат Марса, собирать пробы образцов грунта для последующей доставки на Землю и сможет опробовать технологии, которые используют в ходе будущих пилотируемых полетов к Марсу (например, такие, как получение кислорода из атмосферы).