Об этом пишет CNN.
Первое изображение было “воодушевляющим” для команды, когда она его получила. На нем показан марсоход, приближающийся к поверхности Марса во время спуска и посадки.
На снимке также можно увидеть маленькие шлейфы пыли, поднимающиеся с поверхности Марса.
На других фото можно увидеть характерный красный цвет марсианской поверхности.
Также можно увидеть разбросанные по плоской поверхности посадочной площадки в кратере Джезеро камни, но они маленькие по сравнению с большими колесами марсохода.
NASA также опубликовала фото, которое снято с орбиты камерой HiRISE. На снимке можно рассмотреть спускаемую ступень в атмосфере Марса и парашют над нею.
“Марсоход отлично себя чувствует на поверхности Марса и продолжает оставаться в высшей степени функциональным и потрясающим”, – отметил руководитель стратегической миссии марсохода Полин Хванг.
Она добавила, что в эти выходные марсоход пройдет проверку оборудования, чтобы убедиться, что все работает правильно.
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