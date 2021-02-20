Ровер NASA Perseverance прислал свои первые фотографии с Марса.

Об этом пишет CNN.

Первое изображение было “воодушевляющим” для команды, когда она его получила. На нем показан марсоход, приближающийся к поверхности Марса во время спуска и посадки.

На снимке также можно увидеть маленькие шлейфы пыли, поднимающиеся с поверхности Марса.

На других фото можно увидеть характерный красный цвет марсианской поверхности.

Также можно увидеть разбросанные по плоской поверхности посадочной площадки в кратере Джезеро камни, но они маленькие по сравнению с большими колесами марсохода.

NASA также опубликовала фото, которое снято с орбиты камерой HiRISE. На снимке можно рассмотреть спускаемую ступень в атмосфере Марса и парашют над нею.

“Марсоход отлично себя чувствует на поверхности Марса и продолжает оставаться в высшей степени функциональным и потрясающим”, – отметил руководитель стратегической миссии марсохода Полин Хванг.

Она добавила, что в эти выходные марсоход пройдет проверку оборудования, чтобы убедиться, что все работает правильно.