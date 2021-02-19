Десять главных фишек айфона 12
Серия айфонов образца 2020 года представлена сразу 4 моделями, которые имеют много общего:
- экран с ударопрочным нанопокрытием;
- процессор A14 Bionic;
- 5G;
- запись видео в профессиональном формате Dolby Vision;
- покрытие Ceramic Shield;
- влагозащита уровня IP68;
- заряд через беспроводные устройства;
- возможность качественной ночной съемки;
- селфи-камера на 12 МП;
- аудиозум.
Некоторые из этих функций являются абсолютной новинкой для девайсов Apple. Другие, как например аудиозум, в айфонах предыдущего поколения были исключительно в моделях Про-серии, а в 12-м эта функция предусмотрена во всех 4 версиях.
Стоит ли покупать iPhone 12?
Преимущества, которые предоставляют пользователям новые смартфоны корпорации Apple, неоспоримы. Не зря айфоны неизменно удерживаются в мировом топе наиболее продаваемых телефонов. Тем более, что в этот раз производитель предоставил поклонникам более широкий выбор: от самого дорогостоящего флагманского Про Макс до наиболее доступной мини версии, при это сохранив главные фишки 12 серии во всех 4 моделях.