Десять главных фишек айфона 12

Серия айфонов образца 2020 года представлена сразу 4 моделями, которые имеют много общего:

  • экран с ударопрочным нанопокрытием;
  • процессор A14 Bionic;
  • 5G;
  • запись видео в профессиональном формате Dolby Vision;
  • покрытие Ceramic Shield;
  • влагозащита уровня IP68;
  • заряд через беспроводные устройства;
  • возможность качественной ночной съемки;
  • селфи-камера на 12 МП;
  • аудиозум.

Некоторые из этих функций являются абсолютной новинкой для девайсов Apple. Другие, как например аудиозум, в айфонах предыдущего поколения были исключительно в моделях Про-серии, а в 12-м эта функция предусмотрена во всех 4 версиях.

Стоит ли покупать iPhone 12?

Преимущества, которые предоставляют пользователям новые смартфоны корпорации Apple, неоспоримы. Не зря айфоны неизменно удерживаются в мировом топе наиболее продаваемых телефонов. Тем более, что в этот раз производитель предоставил поклонникам более широкий выбор: от самого дорогостоящего флагманского Про Макс до наиболее доступной мини версии, при это сохранив главные фишки 12 серии во всех 4 моделях.