Одной из причин стремительного роста продаж флагманских смартфонов Apple эксперты называют предоставленную потребителям возможность купить iPhone 12 Pro перейдя по ссылке, минуя походы по оффлайн-магазинам и трату времени на поиски необходимого. А какими фишками удивляют смартфоны Apple нового поколения, мы сейчас расскажем.

Десять главных фишек айфона 12

Серия айфонов образца 2020 года представлена сразу 4 моделями, которые имеют много общего:

экран с ударопрочным нанопокрытием;

процессор A14 Bionic;

5G;

запись видео в профессиональном формате Dolby Vision;

покрытие Ceramic Shield;

влагозащита уровня IP68;

заряд через беспроводные устройства;

возможность качественной ночной съемки;

селфи-камера на 12 МП;

аудиозум.

Некоторые из этих функций являются абсолютной новинкой для девайсов Apple. Другие, как например аудиозум, в айфонах предыдущего поколения были исключительно в моделях Про-серии, а в 12-м эта функция предусмотрена во всех 4 версиях.

Стоит ли покупать iPhone 12?

Преимущества, которые предоставляют пользователям новые смартфоны корпорации Apple, неоспоримы. Не зря айфоны неизменно удерживаются в мировом топе наиболее продаваемых телефонов. Тем более, что в этот раз производитель предоставил поклонникам более широкий выбор: от самого дорогостоящего флагманского Про Макс до наиболее доступной мини версии, при это сохранив главные фишки 12 серии во всех 4 моделях.