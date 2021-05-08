У суботу, 8 травня, у Києві відбулася меморіальна акція "Перша хвилина миру" з нагоди Дня пам'яті та примирення.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Акція відбулася на території “Меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні”. Її мета – вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни.

У ній взяли участь п’ятий президент України Петро Порошенко, ветерани війни проти російської агресії, народні депутати, депутати Київської міської ради, волонтери, громадські активісти.

Усі присутні тримали червоні маки – символ Дня пам’яті та примирення (ця квітка символізує кривавий слід від пострілу).

Вони встановили ці символічні маки пам’яті в спеціальну інсталяцію у вигляді карти України, а також виконали Гімн України.

В рамках акції виступив Петро Порошенко, який зазначив, що 8 травня українці згадують день, “коли в Європі настала вистраждана та омріяна тиша — після найкривавішої в історії світу війни”.

“Переживши страшну біду, народи сподівалися, що ніколи знову параноїки-тирани не пересуватимуть в Європі кордони. Що мирні жителі не будуть гинути під обстрілами. Що людей не вбиватимуть тому, що їхня земля сподобалася окупантам. І особливо гостро цю надію відчував український народ. Нашій землі випало стати головним полем бою тієї війни. Наші втрати були незліченними. В Україні немає жодної родини, яку б те вселенське лихо обійшло стороною. Велика біда постукала до кожної хати”, – зазначив Порошенко.

Політик пригадав, що його дід Іван Порошенко дійшов до Праги і отримав поранення. Воювали й інші його родичі, а також дід Марини Порошенко.

П’ятий президент згадав про крах СРСР, який дав можливість українцям здобути незалежність, проте зазначив, що Москва “не відмовилася від імперських амбіцій”.

“Понад сім років тому РФ розпочала агресію проти України, і вона триває вже довше, ніж Друга світова! Восьмий рік стрічка новин щодня приносить звістки про втрати, про обстріли, про зосередження російських військ, що готуються до наступу… Путін каже “Можем повторить”. А ми, відчуйте різницю, — “Ніколи знову”. Саме під таким гаслом відзначаємо День пам’яті і примирення і День перемоги у Другій світовій війні”, – наголосив Порошенко.