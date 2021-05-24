Єлизавета Юрушева, дружина екснардепа від "Слуги народу", шоумена та голови Черкаської ОДА Олександра Скічка, похвалилася в соцмережах тим, що її назвали "першою леді області".

Відповідний допис з’явився в її Instagram.

Юрушева поспілкувалася з журналістами місцевого ІА “ВиЧЕрпно” — про чоловіка, дітей, мрії, бізнес та інше. Анонсуючи це інтерв’ю журналісти видання двічі назвали Юрушеву “першою леді області”.

Варто зауважити, що першими леді неофіційно називають дружин президентів або інших виборних глав держави, щодо дружин інших посадовців термін не вживається.

Бізнесвумен і дочка українського мільярдера Леоніда Юрушева такий “титул” не відкинула і поширила допис журналістів без будь-яких коментарів.

До сфери бізнес-інтересів батька Юрушевої входять комерційна нерухомість, деревообробка, машинобудування, будівництво і виробництво будівельних конструкцій.

Після продажу у 2007 році банку “Форум” німецькому “Commerzbank”, він інвестував виручені кошти в будівництво готелів InterContinental та Fairmont в Києві, а також у створення “Коростенського Заводу МДФ” і логістичного центру в селищі Мартусівка Бориспільського району Київської області.

Крім цього Юрушев володіє ПАТ “Дніпровагонрембуд”, “БФ Логістика”, “БФ Сервіс”, “БФ Склад”, “БФ Завод”, “БФ Енерго”, “БФ Експо”, “БФ Проєкт”, “Ф Термінал” і девелоперською компанією “Ярославів Вал”, який належить, зокрема, 5-зірковий готель на Подолі “Рів’єра”. З 2006 року Юрушев, за версіями різних українських бізнес-видань, почав фігурувати в рейтингах найбагатших людей України.

Єлизавета ж керує батьковими готелями Fairmont та “Рів’єра”, має власне Інтернет-видання, а торік відкрила клуб “Cuba Camp”.

У 2017 році Юрушева вийшла заміж за тоді ще телеведучого Олександра Скічка. Він був обраний нардепом від “Слуги народу” у 2019 році, але склав мандат, оскільки був призначений головою Черкаської ОДА.

Весілля Юрушевої і Скічка відбулося в Грузії на висоті понад 3 тисячі метрів над рівнем моря. Серед запрошених на урочистостях були Тетяна Терехова, Алан Бадоєв, Тимур Мірошниченко, Наталія Стрільчук та Олексій Прищепа. А виступали на святі Вахтанг Кікабідзе, Дмитро Монатік і Макс Барських. В липні 2020 року той самий Дмитро Монатік з порушенням карантину дав концерт в клубі Юрушевої.