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Первая ракетка мира Джокович ударил мячом судью, его дисквалифицировали: видео

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович случайно ударил мячом линейную судью во время матча против Пабло Каррено на US Open.

Понедельник, 7 сентября 2020, 10:26

Об этом сообщает BBC.

Счет был 6:5, Джокович хотел ударить мячом в стенку корта, однако случайно попал в шею линейной судьи.

Арбитр упала на землю и начала кашлять. Затем ее забрали с корта.

Джоковича решили дисквалифицировать. По словам организаторов турнира, спортсмен не впервые проявляет агрессию. В US Open отметили, что теннисист потеряет все рейтинговые очки. Его также оштрафуют на призовые деньги.

Джокович в Instagram-аккаунте пояснил удар мячом в женщину-арбитра во время матча четвертого круга US Open против испанца Пабло Карреньо-Бусто.

Он заявил, что эта ситуация “принесла ему грусть и чувство пустоты”.

“Я поинтересовался, как чувствует себя судья, и, слава Богу, с ней все в порядке. Стыдно, что причинил ей такой стресс, но это было не специально”, – отметил изгнанный из турнира спортсмен.

Он подчеркнул, что такое поведение недопустимо.

Теннисист добавил, что постарается извлечь урок из дисквалификации. Он извинился перед другими участниками US Open и поблагодарил фанатов за поддержку.

Джокович – первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии “Большого шлема”. US Open он выигрывал трижды.

Теги: Джокович, теннис

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