Первая ракетка мира Джокович ударил мячом судью, его дисквалифицировали: видео

Об этом сообщает BBC.
Счет был 6:5, Джокович хотел ударить мячом в стенку корта, однако случайно попал в шею линейной судьи.
Арбитр упала на землю и начала кашлять. Затем ее забрали с корта.
Momento en el que Novak Djokovic lanza el pelotazo a la jueza de línea 🎾🚨pic.twitter.com/26bqD2CiRd
— Tereré Deportes (@TerereDeportes_) September 6, 2020
Novak Djokovic has been defaulted from 2020 US Open.
Lesson:
-Staying calm is highly important even if you are already at the top
-Never led your disappointment turn into Anger
-Just a second of reaction has power to change your life for good or bad
Courtesy: SM pic.twitter.com/IQ9WWYasRZ
— Awanish Sharan (@AwanishSharan) September 7, 2020
Джоковича решили дисквалифицировать. По словам организаторов турнира, спортсмен не впервые проявляет агрессию. В US Open отметили, что теннисист потеряет все рейтинговые очки. Его также оштрафуют на призовые деньги.
Джокович в Instagram-аккаунте пояснил удар мячом в женщину-арбитра во время матча четвертого круга US Open против испанца Пабло Карреньо-Бусто.
Он заявил, что эта ситуация “принесла ему грусть и чувство пустоты”.
“Я поинтересовался, как чувствует себя судья, и, слава Богу, с ней все в порядке. Стыдно, что причинил ей такой стресс, но это было не специально”, – отметил изгнанный из турнира спортсмен.
Он подчеркнул, что такое поведение недопустимо.
Теннисист добавил, что постарается извлечь урок из дисквалификации. Он извинился перед другими участниками US Open и поблагодарил фанатов за поддержку.
Джокович – первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии “Большого шлема”. US Open он выигрывал трижды.
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- В 2019 году сербский теннисист Новак Джокович выиграл Australian Open.