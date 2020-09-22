Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план своей космической программы Artemis ("Артемида"), предусматривающей возвращение людей на Луну.

Детали опубликованы на сайте NASA.

Так, первый этап программы, Artemis-1, запланирован на 2021 год. В рамках данного этапа должен состояться беспилотный полет новой мощной ракеты Space Launch System (SLS) вместе с космическим кораблем Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Второй этап, Artemis-2, планируется на 2023 год: корабль Orion облетит Луну вместе с экипажем на борту. Во время этой миссии Orion отделится от промежуточной ступени криогенного движения, и астронавты будут вручную управлять кораблем по мере приближения и отхода от ступени. Это позволит оценить управляемость кораблем, а также связанное с ним аппаратное и программное обеспечение.

Третьим этапом (Artemis 3) станет высадка астронавтов на Луну. Она запланирована на 2024 год. Ее планируется осуществить в районе Южного полюса спутника Земли. Два астронавта – мужчина и женщина (первая женщина-астронавт на Луне) проведут на поверхности спутника семь дней.

После запуска ракеты SLS астронавты преодолеют около 240 тысяч миль (более 380 тыс. км) до лунной орбиты на борту корабля Orion.

Высадка на Луну будет осуществлена посредством пилотируемого посадочного аппарата. Один из вариантов предполагает вначале стыковку с окололунной станцией Gateway, а затем использование посадочного модуля.

“В современных скафандрах, обеспечивающих большую гибкость и подвижность, чем у их предшественников, астронавты будут собирать образцы и проведут ряд научных экспериментов в течение примерно семи дней. Используя посадочный модуль, они вернутся на лунную орбиту, прежде чем в конечном итоге отправиться домой на Землю на борту корабля Orion”, – отмечают в NASA.

Окончательное решение по задействованию станции Gateway в ходе миссии Artemis-3 еще не принято. Но в рамках миссии Artemis-4 и всех последующих корабли Orion будут состыковываться о станцией Gateway. Два члена экипажа будут оставаться на ее борту на орбите, еще два астронавта отправятся на поверхность Луны.

Стоит отметить, что изначально первый этап программы планировался на конец 2020 года, а второй — на 2022 год. Однако в NASA решили перенести сроки реализации Artemis-1 на 2021 год в связи с задержками при создании ракеты-носителя SLS (в частности, из-за пандемии коронавируса).

В NASA отметили, что ракета SLS проходит последнюю серию испытаний, которые завершатся этой осенью. После этого ракету доставят в Космический центр имени Джона Кеннеди (штат Флорида, США).

В рамках программы Artemis планируется постепенное создание базы на поверхности спутника Земли, которая “будет включать новые вездеходы, энергосистемы, места обитания и многое другое для долгосрочного исследования Луны”.

Ожидается, что астронавты, среди прочего, будут искать ресурсы, такие как вода, на поверхности спутника.

В агентстве планируют, что программа “Артемида” создаст фундамент для освоения Марса.

СПРАВКА. Первая высадка астронавтов на Луну состоялась 20 июля 1969 года, в ходе полета “Аполлона-11” (в рамках американской программы пилотируемых космических полетов “Аполлон”). Первыми в истории на поверхность спутника Земли ступили Нил Армстронг и Базз Олдрин.

Всего по программе “Аполлон” были совершены 6 успешных высадок астронавтов на Луну (последняя — в 1972 году). Эти шесть полетов на данный момент — единственные за всю историю человечества, когда люди высаживались на другом астрономическом объекте.