Сегодня, 20 января, в США состоялась официальная церемония принятия присяги новоизбранным президентом Джозефом Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. #Буквы ведут текстовую трансляцию мероприятия.

Около 18:40 по Киеву (11:40 по Вашингтону) Камала Харрис приняла присягу.

В полдень Харрис официально станет первой женщиной, первой темнокожей женщиной, первой женщиной южноазиатского происхождения на этой должности.

Камала Гарріс склала присягу віцепрезидентки Вона стала першою в історії США жінкою, яка займає цю посаду. pic.twitter.com/Sk6DLhhYCa — Букви (@Bykvu) January 20, 2021

Это не единственное исторически важное первенство Харрис. В 2010 году она была избрана генеральным прокурором Калифорнии и 3 января 2011 года приняла присягу, став первой в истории представительницей афроамериканской и южноазиатской общин и первой женщиной на этом посту. #Буквы рассказывали, что известно о новом вице-президенте и ее отношении к Украине.

Харрис привела к присяге судья Верховного суда Соня Сотомайор — первая латиноамериканка на этом посту. А сопровождал Харрис сотрудник полиции Капитолия Юджин Гудман, которого считают героем из-за его умелого противостояния толке сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий 6 января.