В четверг, 21 января, состоялось первое в текущем году заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Участие впервые принял заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Об этом проинформировали пресс-служба делегации Украины в ТКГ и член делегации Денис Казанский.

Участие Козака

Казанский проинформировал, что во время сегодняшнего заседания сложилась “неординарная ситуация”: Дмитрий Козак принял участие в нем. По его словам, Козак просто сел на место главы делегации РФ в ТКГ Бориса Грызлова.

“На переговоры пришел Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не брал в них участия (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова из кадра и занял его кресло. Козак был очень раздражен, говорил эмоционально. Как всегда, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали “дорожную карту”, предложенную Россией через своих марионеток. Видно, что у Козака сдают нервы. Очевидно, начальство требует результата, которого нет”, — заявил Казанский.

Делегация об этом значимом событии не сообщает, но намекает на то, что не все во время заседания проходило спокойно.

“Во время видеоконференции другие стороны напомнили российской стороне четкие рамки относительно порядка и практики проведения консультаций. В частности, уполномоченными представителями в ТКГ являются только те лица, которые назначены главами государств-сторон конфликта Украины и РФ (Кравчук и Грызлов), другие члены официальных делегаций обеих стран и уполномоченные представители ОБСЕ. Остальные лица могут участвовать только в качестве консультантов и экспертов по отдельным вопросам, не больше”, — сообщает пресс-служба.

Напомним, в январе прошлого года Козак стал заместителем администрации президента Владимира Путина. Тогда же он был назначен новым куратором украинского направления в российской внешней политике. Ранее он курировал ситуацию в Молдове.

План Кравчука

Во время заседания Кравчук предложил руководителю политической подгруппы ТКГ Пьеру Морелю выработать и представить “единый документ” для группы, в который войдут “лучшие предложения сторон”. Этот шаг должен повысить эффективность работы группы, а утвердить его должны на саммите “нормандской четверки”.

“Выработка единого документа, который примут лидеры государств “нормандского формата”, является главным ориентиром для дальнейшей работы ТКГ. По мнению главы украинской делегации, если к процессу консультаций подойти с этой позиции, то ТКГ получит все шансы перейти к более конструктивным шагам по выполнению решений, принятых в рамках комплекса договоренностей, начиная с 2014 года”, — отметили в украинской делегации.

Результаты работы группы

На заседании обсуждался вопрос об открытии КПВВ, которое до сих пор блокируется. Представители ОБСЕ отметили, что они не понимают, почему работа КПВВ до сих пор блокируется со стороны вооруженных формирований РФ и подконтрольных РФ оккупационных режимов.

Украинская делегация подчеркнула, что у российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ “Счастье” и “Золотое”. О каких-либо договоренностях по этому поводу не сообщается.

Что касается обмена удерживаемыми лицами, Украина предложила РФ разблокировать процесс. Сейчас Украина ждет соответствующие решения руководства российской делегации.

Из положительных результатов — была подтверждена договоренность о возобновлении газоснабжения прифронтового города Марьинка Донецкой области, которая была предварительно достигнута в понедельник на заседании подгруппы.