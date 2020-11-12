В течение первых 5-7 дней к заболеванию коронавирусом COVID-19 следует относиться как к обычному вирусному процессу, не спешить принимать антибиотики и делать КТ.

Об этом рассказала в интервью агентству “Укринформ” врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением “Киевской городской клинической больницы №17” Светлана Гук.

“Первые 5-7 дней следует относиться к болезни, как к обычному вирусному процессу, который мы в своей жизни переживали не раз. Далее, если сохраняется высокая температура (выше 39°), она плохо реагирует или совсем не реагирует на жаропонижающие – это уже повод сдать анализы и разбираться, не развиваются ли осложнения”, – отметила Гук.

По словам врача, чтобы выбрать способ лечения, людям с COVID-19 нужно делать 6 анализов крови (на 5 – 7 день после появления симптомов – ломоты, температуры, если они не ослабевают).

“Чтобы определиться, как лечить и вообще надо ли как-то лечить пациента с COVID-19, важны три обстоятельства. Первое – высота температуры и ее управляемость (особенно после 5-7 дня заболевания). Второе – сатурация, она должна быть не ниже 94%. Третье – 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения пациента с COVID-19. Мне все равно, сколько процентов легких поражены. Есть пациенты с поражением 60%, которые вообще ни на что не жалуются, но сделали КТ и прибежали в больницу. А есть люди с 5-7% – и я их никак “вытащить” не могу. То есть нет прямой корреляции”, – рассказала Гук.

Она советует не спешить при температуре чуть выше 37 градусов принимать антибиотики. По словам Гук, больным не следует также заблаговременно делать КТ (компьютерная томографию легких), поскольку процент поражения легких не является объективным показателем.

“Если пациент положительный по ПЦР, мы знаем диагноз или нет сомнений, чем человек болеет, потому что есть потеря вкуса, обоняния и т.д., то КТ не имеет никакого значения. Его вообще не надо назначать –не несет информации относительно тактики лечения пациента с COVID-19”, – подчеркнула врач.

По ее словам, не следует сбивать температуру до 38,5, если нет сопутствующих осложняющих факторов (судорожный синдром и т.д.).

“Дайте организму поработать, не мешайте ему, он сделает всю работу без осложнений… Пейте 2-3 литра в день жидкости – травяные чаи, воду, принимайте витамины С и Д, цинк (схем уже много опубликовано). Высокая температура после 5-7 дня – это уже повод, но еще не признак, что все плохо. Мы видели случаи, когда и 2 недели высокая температура держалась без осложнений. Но если пациент на телефонном сопровождении, всем будет спокойнее, если сдаст анализы после 7-го дня. Единственное исключение – если в первые 5 дней есть симптомы, которые не вкладываются в ваш опыт вирусной инфекции, такие как кровохарканье, сильная одышка, отеки ног. Тогда надо сдать раньше”, – объяснила Гук.

При сниженном уровне кислорода в крови врач советует полежать на животе. По ее словам, это “известный прием”, который приводит к перераспределению кровообращения в легких и улучшает оксигенацию тех задних отделов, которые чаще всего поражаются при коронавирусе.

“Даже если нет еще пневмонии, полежать на животе раз в час 15-20 минут – это нетрудно, а кровоснабжение улучшите и какие-то негативные процессы, вероятно, не разовьются”, – заявила врач.