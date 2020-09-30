Об этом пишет американское издание Vox.
Телеканал CBS News и YouGov отслеживали респондентов “на полях сражений”, и имели возможность быстро связаться с некоторыми из этих респондентов, чтобы узнать их мнение по поводу дебатов.
В целом 48% опрошенных поддерживали Байдена на дебатах. 41% сказали, что победил Трамп, а 10% заявили, что это ничья.
Как отметил в эфире CBS директор по выборам и опросам Энтони Сальванто, эти данные довольно близко к уровню поддержки каждого кандидата.
Кабир Ханна из отдела выборов и опросов CBS News также указывает, что 42% наблюдателей за дебатами заявили, что стали думать о Трампе хуже, а 24% сказали, что стали думать о нем лучше. В противовес этому – 32% заявили, что они стали думать о Байдене хуже, а 38% думают о нем лучше.
Along these lines, only 6% of likely voters nationwide say they’re watching debate today to decide who to vote for
73% say they’re watching to see how their candidate does
Pre-debate poll fielded Sep 25-28 by @YouGov — more about it at @CBSNewsPoll blog: https://t.co/jv0g5kvJMC https://t.co/ovwUsKWjqg pic.twitter.com/JohYAgK2Xw
— Kabir K. (@kabir_here) September 29, 2020
CNN и SSRS также провели опрос наблюдателей за дебатами и выявили, что разница в пользу Байдена более неравномерна. 60% респондентов сказали, что победил Байден, а 28% – Трамп.
CNN instant poll of debate watcher: 60% say Biden won, 28% say Trump won. pic.twitter.com/5qIhkFQrwe
— Oliver Darcy (@oliverdarcy) September 30, 2020
Общая картина предварительных опросов показывает следующее: Трамп в настоящее время проигрывает Байдену.
- Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.
- 25 августа во время съезда Республиканская партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года Дональда Трампа.
- 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента – 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.