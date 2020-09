Об этом пишет американское издание Vox.

Телеканал CBS News и YouGov отслеживали респондентов “на полях сражений”, и имели возможность быстро связаться с некоторыми из этих респондентов, чтобы узнать их мнение по поводу дебатов.

В целом 48% опрошенных поддерживали Байдена на дебатах. 41% сказали, что победил Трамп, а 10% заявили, что это ничья.

Как отметил в эфире CBS директор по выборам и опросам Энтони Сальванто, эти данные довольно близко к уровню поддержки каждого кандидата.

Кабир Ханна из отдела выборов и опросов CBS News также указывает, что 42% наблюдателей за дебатами заявили, что стали думать о Трампе хуже, а 24% сказали, что стали думать о нем лучше. В противовес этому – 32% заявили, что они стали думать о Байдене хуже, а 38% думают о нем лучше.

