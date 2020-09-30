Об этом пишет американское издание Vox.

Телеканал CBS News и YouGov отслеживали респондентов “на полях сражений”, и имели возможность быстро связаться с некоторыми из этих респондентов, чтобы узнать их мнение по поводу дебатов.

В целом 48% опрошенных поддерживали Байдена на дебатах. 41% сказали, что победил Трамп, а 10% заявили, что это ничья.

Как отметил в эфире CBS директор по выборам и опросам Энтони Сальванто, эти данные довольно близко к уровню поддержки каждого кандидата.

Кабир Ханна из отдела выборов и опросов CBS News также указывает, что 42% наблюдателей за дебатами заявили, что стали думать о Трампе хуже, а 24% сказали, что стали думать о нем лучше. В противовес этому – 32% заявили, что они стали думать о Байдене хуже, а 38% думают о нем лучше.

CNN и SSRS также провели опрос наблюдателей за дебатами и выявили, что разница в пользу Байдена более неравномерна. 60% респондентов сказали, что победил Байден, а 28% – Трамп.


Общая картина предварительных опросов показывает следующее: Трамп в настоящее время проигрывает Байдену.

  • Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.
  • 25 августа во время съезда Республиканская партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года Дональда Трампа.
  • 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента – 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
  • По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%. 
  • В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%. 