В целевой рабочей группе правительства Британии по вакцинам считают, что первые вакцины, разработанные для борьбы против коронавируса COVID-19 могут оказаться малоэффективными.

Об этом заявила глава этой группы Кейт Бингем. Ее статью напечатали в британском медицинском журнале The Lancet.

Она пояснила, что первые вакцины могут быть малоэффективными, а могут и не подействовать вообще.

“Мы должны быть готовы к тому, что они могут не предотвратить инфекцию, а скорее уменьшить симптомы”, – пояснила она.

В зависимости от имеющегося иммунитета, первые вакцины могут вообще не подействовать на определенную категорию людей.

“Мы не знаем, будет ли у нас вообще вакцина. Важно остерегаться чрезмерного оптимизма. Первое поколение вакцин, вероятно, будет несовершенным, и мы должны быть готовы к тому, что они могут не предотвратить инфекцию, а скорее уменьшить симптомы, и даже в этом случае могут не работать для всех и ненадолго”, – написала она.

Она отметила, что при создании вакцины оксфордского университета акцент делался на том, что введенная вакцина вызовет иммунный ответ у населения старше 65 лет.

По оптимистичному сценарию, первые партии вакцины начнут доставлять населению в конце 2020 года или, самое позднее, во второй половине 2021 года.

На данный момент британская целевая группа по вакцинам обеспечила доступ к шести вакцинам (из более чем 240 вакцин, находящихся в разработке) в четырех различных форматах.

Когда вакцина появится на рынке, то медики порекомендуют прививаться взрослым старше 50 лет, медицинским и социальным работникам, а также взрослым с сопутствующими заболеваниями.

Какой будет дозировка – пока окончательно неясно. Вероятнее всего, потребуется по две дозы. Также изучается вопрос относительно того, необходима ли повторная вакцинация для поддержания долговременной защиты.