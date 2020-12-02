В ходе тестирования выяснилось, что первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года. Из этого следует, что COVID-19 начал распространяться по миру за несколько недель до того, как в Китае зарегистрировали первые случаи заболевания.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования.

Таким образом, из 7389 образцов крови, собранных в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020-го у доноров из девяти штатов, было выявлено 106 случаев заражения. Собранные Американским Красным Крестом образцы были отправлены в Центр по контролю и профилактике заболеваний США для тестирования, с целью определить наличие антител против вируса.

“Результаты отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла распространяться по США еще в декабре 2019 года, то есть раньше, чем предполагалось”, — говорится в документе.

Также исследование показало, что в середине декабря в западной части США имели место отдельные случаи заболевания. Антитела также были обнаружены в начале января у американцев в других штатах до того, как стало известно, что вирус был занесен в эти места.

Это открытие может вновь актуализировать дебаты об источнике происхождения пандемии. Ранее считалось, что первый случай заболевания в США зафиксировали 19 января.

По мнению ученых, маловероятно, что выявленные антитела были выработаны для сдерживания других коронавирусов, поскольку 84 образца обладают нейтрализующей активностью, специфичной для SARS-CoV-2. Они также отметили, что невозможно определить масштабы инфекции на уровне штата или страны на основе выборок, а также то, были ли случаи заражения привезенным из-за границы.