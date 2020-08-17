13 августа в 11.00 на трофейных моста в Херсоне состоялась пресс-конференция с участием организаторов фестиваля Dream ГогольFest, местных координаторов, городской, областной власти и медиа.

Фестиваль будет проходить 4-6 сентября при содействии Агентства США по международному развитию USAID.

Международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства ГогольFest уже более 10 лет существует в Украине. Он стал национальным проектом, который развивает культурную инфраструктуру, туризм и возможности регионов. Основными программами фестиваля является театральная, музыкальная, образовательная, визуальная, перформативная и ночная.

“Очень важно, что мы задействуем большое количество людей, проживающих в Херсоне, и они также организуют этот проект”, – начал мероприятие директор фестиваля ГогольFest Максим Демский.

Координатор ГогольFest в Херсоне Светлана Белоброва выразила поддержку от всей команды Urban Cad, которые являются одной из основных локаций Dream ГогольFest: “Мы хотим, чтобы жить в Херсоне было хорошо уже сегодня, а не только завтра”

Куратор театральной программы и международных связей Андрей Палатный приоткрыл завесу и по особых событий фестиваля: “Одна из ключевых событий, которая состоится это опера” IYOV “, которая вошла в десятку лучших опер мира по версии международного жюри и была выбрана среди 500 опер со всего мира. И это сделали наши украинцы! “.

Максим Демский рассказал о перфоманс-открытие, который станет одним из самых неординарных в Украине.

“4 сентября в 21.00 на мосту будет построена большая сцена, она будет в виде корабля. Называться перфоманс будет” Корабль плывет “- это одноименный фильм Феллини. Данный проект будет направлен на воду-зритель, который будет наблюдать за действом будет добираться на лодках, байдарках, плотах “.

Директор фестиваля ГогольFest также с оптимизмом говорит, что пандемия принесла и свои плюсы. Прежде всего, много фестивалей страны переосмыслили свою концепцию, нашли новые нестандартные подходы к проведению мероприятий. Во-вторых, ряд украинских групп, которые почти всегда на иностранных гастролях – остались в Украине. В частности, группа Dakha Braha будет участвовать в перформансе-открытии в Херсоне.

“Dream можно распознавать в двух значениях – как сон и мечту. И путь от сна к мечте, эта граница через Днепр, мост как перепутье. Мы выбираем сон, определенную призрачность или мечту, которая реализуется?” – завершает Максим Демский.

Все события Dream GogolFest происходят в соответствии с требованиями Минздрава в связи с введением карантина.

Справка:

ГОГОЛЬFEST-международный мультидисциплинарный фестиваль. За время существования, с 2007 по 2019 ГОГОЛЬFEST посетили 575 тим.глядачив, на 13 локациях, в 3 городах состоялось 4 тыс. Событий, в которых приняли участие 20 500 украинских и 1200 иностранных художников из 40 стран мира. В этом году ГОГОЛЬFEST вошел в 20 лучших фестивалей Европы по рейтингу EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) и получил официальный лейбл.

Официальный сайт: gogolfest.org [обновляется]

Страницы в FB: главная страница фестиваля ГОГОЛЬFEST

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Instagram: gogolfest_org

А также следующие фестивали 19-20 сентября Фастів FastFest ГогольFest и 3-4 октября Днепр DniPRO ГогольFest.