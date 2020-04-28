Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления ГПСУ.
“Военнослужащего Мукачевского пограничного отряда, который первым заболел COVID-19, вчера выписали из инфекционного отделения больницы, где он проходил лечение. Пограничник полностью выздоровел, что было подтверждено двумя подряд тестами “- говорится в сообщении.
На лечении сейчас находятся еще трое военнослужащих, у которых также обнаружили COVID-19. Их состояние удовлетворительное, они обеспечены всем необходимым.
Там также отметили, что пограничники одни из первых, кто присоединился к мероприятиям по недопущению распространения коронавируса на территории Украины, и они ежедневно находятся в зоне риска, поскольку контактируют с большим количеством людей во время пограничного контроля.
Для сохранения здоровья военнослужащих от начала мероприятий они обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
- 16 апреля среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины зафиксировали первый случай заболевания COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки был подтвержден 401 новый случай.