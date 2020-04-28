Военнослужащий Мукачевского пограничного отряда, который первым среди украинских пограничников заболел COVID-19, полностью выздоровел и выписан из больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления ГПСУ.

“Военнослужащего Мукачевского пограничного отряда, который первым заболел COVID-19, вчера выписали из инфекционного отделения больницы, где он проходил лечение. Пограничник полностью выздоровел, что было подтверждено двумя подряд тестами “- говорится в сообщении.

На лечении сейчас находятся еще трое военнослужащих, у которых также обнаружили COVID-19. Их состояние удовлетворительное, они обеспечены всем необходимым.

Там также отметили, что пограничники одни из первых, кто присоединился к мероприятиям по недопущению распространения коронавируса на территории Украины, и они ежедневно находятся в зоне риска, поскольку контактируют с большим количеством людей во время пограничного контроля.

Для сохранения здоровья военнослужащих от начала мероприятий они обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.