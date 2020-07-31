Витольд Фокин, первый премьер-министр независимой Украины, может войти в состав Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом в эфире канала “Украина 24” заявил новый глава ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчук отметил, что в составе украинской делегации на переговорах в Минске могут произойти изменения. В частности, по его информации, в состав делегации может войти первый премьер Украины (1990-1992) Витольд Фокин.

“Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. Он занимал там серьезные хозяйственные и политические должности, и мы хотели бы иметь в группе человека именно такого, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, […] чего хотят стратегически, национально и как-либо еще люди, которые там живут”, — сказал Кравчук.

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Кто такой Витольд Фокин?

Биография

Витольд Фокин родился в селе Новониколаевка Днепропетровской области. Сейчас ему 87 лет. Он окончил горный факультет Днепропетровского горного института по специальности “разработка месторождений полезных ископаемых” и получил назначение на шахты Луганской области.

С 22 до 31 года работал помощником начальника и начальником участка на шахте “Центральная-Боковская” и в шахтоуправлении “Боковоантрацит” в городе Боково-Антрацит Луганской области.

С 1967 года был членом Компартии Советского Союза.

С 1963 по 1971 работал на “Донбассантрацит”, “Первомайскуголь”, “Свердловантрацит”.

С 1971 работал в Госплане УССР, в 1987 году возглавил его. Был заместителем председателя Совета Министров СССР, председателем Государственного комитета УССР по экономике (август 1990 — октябрь 1990).

В октябре 1990 года на Витольда Фокина было возложено исполнение обязанностей председателя Совета Министров Украины. В ноябре того же года был утвержден в этой должности. С марта 1991 года — премьер-министр Украины. 30 сентября 1992 подал в отставку.

Фокин один из тех, кто подписал Соглашение правительств Беларуси, России и Украины о внедрении согласованной экономической политики.

В Раде 1 созыва (1991-1994) был нефракционным народным депутатом.

С 1993 года является научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений. Также Фокин — Президент Международного Фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией.

В 1997-2001 был членом Высшего экономического Совета при Президенте Украины.

В 2012 году Европейская Академия наук (Ганновер) присвоила ему звание доктора философии по экономическим вопросам и наградила медалью имени лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера “За гуманизм и служение народу” с вручением Почетного диплома.

Семья Фокина

Фокин женат на Тамиле Григорьевне Фокиной.

Его сын — Игорь Фокин — бывший заместитель председателя правления СП “Девон” (предприятие создано в результате межправительственных переговоров для добычи украинского газа и его продажи в Польшу). Невестка Марина Фокина — инженер.

Дочь экс-премьера Наталья имеет двоих детей: Марию и Олега. Внучка Витольда Фокина — известная поп-певица.

На странице Марии Фокиной в соцсетях можно найти фотографии с дедушкой из здания парламента.

Последние два года Мария Фокина живет в Соединенных Штатах. Поет преимущественно на русском языке. За последние годы Фокина не давала больших концертов в России и Крыму, однако записывала песни с российскими исполнителями.

В течение последних трех лет Витольд Фокин дважды давал большие интервью журналисту Дмитрию Гордону — в мае 2017 года и апреле 2019, накануне 2 тура президентских выборов. Видеоверсии выходили на телеканале “112 Украина”.

#Буквы собрали заявления политика о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношении к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому.

Заявления Фокина об агрессии РФ на Донбассе

В 2017 году Фокин высказывал мнение, что сепаратизм — это “болезнь”, и власть упустила момент, когда стоило на нее отреагировать:

“Фокин: Переходя к основной теме… Я понимаю, что тебя интересует то, что происходит сейчас на Донбассе… Я убежден – 90% горняков, шахтеров, по крайней мере, в начале этой войны, если можно так назвать эту анти… Гордон: …ну, не АТО – так точно… Фокин: …только не АТО, да. Так вот, упустили момент тогда, когда вспыхнула эта болезнь, которая потом законно была названа проявлением сепаратизма. Нужно было всем ехать на Донбасс…Надо было встречаться с людьми. Надо было убеждать. Надо было доказывать, потому что шахтеры в массе своей являются украинцами и ни в коем случае не людьми второго сорта, какими их назвал один известный тебе министр. Это было настолько обидно, и это причинило такой вред нашим отношениям…”

Также Фокин выступал за выполнение условий Минских договоренностей и отрицал возможность вывода российских войск и установления Украиной контроля над территорией Донбасса перед проведением там местных выборов.

“Просто нужно выполнять Минские договоренности. И это действительно так. Но… Говорят одно и то же и руководители Украины, и российские руководители, и лидеры стран “Нормандской четверки”, но никто не может договориться – кто первый, что сначала… Но если предположить, что сначала нужно… Наш президент говорит: “Треба забезпечити безпеку”. Что это означает? Значит, вывести российские войска, восстановить контроль над территорией…над территорией всего Донбасса, а потом… Ну, кто на это согласится?”, — говорил он.

В 2019 году Фокин заявлял, что войну на Донбассе можно было остановить за 2 недели, “если бы в самом начале вмешались в это дело первые лица”.

Тогда же он заявлял, что в предоставлении Донбассу особого статуса и введении там второго государственного языка нет ничего “страшного”.

“Надо было говорить и понимать, что здесь не только сепаратистские какие-то настроения. Ведь все началось с мелочи. Предшественник Порошенко пообещал им и особый статус, и позволил вести делопроизводство на русском языке. Что тут страшного? Что здесь кто при этом потерял? А когда им пообещали, а новое правительство ничего не дало — они начали возмущаться. На них послали ВСУ. Это против Конституции пошли власти”, — заявляв він.

Заявления Фокина о незаконной аннексии Крыма

В 2017 году Фокин предполагал, что крымский полуостров был “продан”.

“Я не беру на себя ответственности честно и откровенно характеризовать это событие, трагическое событие. Я недостаточно осведомлен. Но существует несколько версий. Маловероятная версия, но она есть, – что Крым просто продали. Нельзя исключить этот момент. Он маловероятен. Есть другая версия, более вероятная. Царила паника, и Крым выскользнул из наших, как говорится, рук в результате паники, растерянности. Ведь не секрет – все ждали нападения немцев на Советский Союз, но когда это наконец произошло, это ж исторический факт, Сталин трое суток нигде не появлялся, нигде не показывался, был в шоке”, — отмечал он.

Уже в 2019 году он заявлял о “сдаче” полуострова и о том, что украинская власть “сделала все”, чтобы вызвать у крымчан ненависть к Украине:

“Когда мы потеряли Крым, я перенес сильный сердечный приступ. Плакал. И мне не стыдно об этом говорить. Тем более, что я не понимал, как произошло это. Окончательного ответа на это нет. И я думаю, что настолько покрыта тайной ситуация по Крыму, что со временем, если состоится суд, а я думаю, что рано или поздно он произойдет, только тогда мы узнаем об обстоятельствах, при которых Крым сдали. Я не военный человек, но я понимаю: две дивизии, расположенные на территории Крыма, неужели они не могли сопротивляться двум батальонам, которые пришли со стороны России? Я не могу понять и такого: все — и правительство, и власть, и крымские татары наконец, их лидеры — сделали все, чтобы вызвать ненависть у крымчан по отношению к Украине. Это преступление. Кто взрывал высоковольтные опоры и зачем? Что, они Аксенова оставили без света? Нет. Они заставили жить в темноте крымчан, граждан Украины. Они перекрыли Северо-Крымский канал. Для чего? Кого они лишили воды? Граждан Украины. Это безумие, которому надо было дать оценку в свое время, и немедленно, а мы церемонились с ними”.

Позиция экс-премьера в отношении Зеленского

Комментируя итоги 1 тура выборов, Фокин отзывался о Зеленского положительно, отмечая, что он — талантливый актер.

“Я не знаю Зеленского хорошо, но я считаю, что он чрезвычайно талантливый человек. Это яркий талант, он дарит людям два часа счастья, а это немало. Два часа – забыть о тарифах, забыть о том, что идет война, забыть о всевозможных неурядицах. Это большое дело. Он делает людей счастливыми, как актер. Я уже не говорю о том, что у него и юридическое образование”, — сказал он.

Позиция экс-премьера в отношении правительства Гройсмана

Фокин публично критиковал деятельность экс-главы правительства Владимира Гройсмана, выступал против образовательной реформы, медицинской реформы и экс-главы МОЗ Ульяны Супрун, а также против закона о государственном языке.