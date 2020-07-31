Об этом в эфире канала “Украина 24” заявил новый глава ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.
Кравчук отметил, что в составе украинской делегации на переговорах в Минске могут произойти изменения. В частности, по его информации, в состав делегации может войти первый премьер Украины (1990-1992) Витольд Фокин.
“Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. Он занимал там серьезные хозяйственные и политические должности, и мы хотели бы иметь в группе человека именно такого, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, […] чего хотят стратегически, национально и как-либо еще люди, которые там живут”, — сказал Кравчук.
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Кто такой Витольд Фокин?
Биография
Витольд Фокин родился в селе Новониколаевка Днепропетровской области. Сейчас ему 87 лет. Он окончил горный факультет Днепропетровского горного института по специальности “разработка месторождений полезных ископаемых” и получил назначение на шахты Луганской области.
С 22 до 31 года работал помощником начальника и начальником участка на шахте “Центральная-Боковская” и в шахтоуправлении “Боковоантрацит” в городе Боково-Антрацит Луганской области.
С 1967 года был членом Компартии Советского Союза.
С 1963 по 1971 работал на “Донбассантрацит”, “Первомайскуголь”, “Свердловантрацит”.
С 1971 работал в Госплане УССР, в 1987 году возглавил его. Был заместителем председателя Совета Министров СССР, председателем Государственного комитета УССР по экономике (август 1990 — октябрь 1990).
В октябре 1990 года на Витольда Фокина было возложено исполнение обязанностей председателя Совета Министров Украины. В ноябре того же года был утвержден в этой должности. С марта 1991 года — премьер-министр Украины. 30 сентября 1992 подал в отставку.
Фокин один из тех, кто подписал Соглашение правительств Беларуси, России и Украины о внедрении согласованной экономической политики.
В Раде 1 созыва (1991-1994) был нефракционным народным депутатом.
С 1993 года является научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений. Также Фокин — Президент Международного Фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией.
В 1997-2001 был членом Высшего экономического Совета при Президенте Украины.
В 2012 году Европейская Академия наук (Ганновер) присвоила ему звание доктора философии по экономическим вопросам и наградила медалью имени лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера “За гуманизм и служение народу” с вручением Почетного диплома.
Семья Фокина
Фокин женат на Тамиле Григорьевне Фокиной.
Его сын — Игорь Фокин — бывший заместитель председателя правления СП “Девон” (предприятие создано в результате межправительственных переговоров для добычи украинского газа и его продажи в Польшу). Невестка Марина Фокина — инженер.
Дочь экс-премьера Наталья имеет двоих детей: Марию и Олега. Внучка Витольда Фокина — известная поп-певица.
На странице Марии Фокиной в соцсетях можно найти фотографии с дедушкой из здания парламента.
Последние два года Мария Фокина живет в Соединенных Штатах. Поет преимущественно на русском языке. За последние годы Фокина не давала больших концертов в России и Крыму, однако записывала песни с российскими исполнителями.
В течение последних трех лет Витольд Фокин дважды давал большие интервью журналисту Дмитрию Гордону — в мае 2017 года и апреле 2019, накануне 2 тура президентских выборов. Видеоверсии выходили на телеканале “112 Украина”.
#Буквы собрали заявления политика о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношении к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому.
Заявления Фокина об агрессии РФ на Донбассе
В 2017 году Фокин высказывал мнение, что сепаратизм — это “болезнь”, и власть упустила момент, когда стоило на нее отреагировать:
“Фокин: Переходя к основной теме… Я понимаю, что тебя интересует то, что происходит сейчас на Донбассе… Я убежден – 90% горняков, шахтеров, по крайней мере, в начале этой войны, если можно так назвать эту анти…
Гордон: …ну, не АТО – так точно…
Фокин: …только не АТО, да. Так вот, упустили момент тогда, когда вспыхнула эта болезнь, которая потом законно была названа проявлением сепаратизма. Нужно было всем ехать на Донбасс…Надо было встречаться с людьми. Надо было убеждать. Надо было доказывать, потому что шахтеры в массе своей являются украинцами и ни в коем случае не людьми второго сорта, какими их назвал один известный тебе министр. Это было настолько обидно, и это причинило такой вред нашим отношениям…”
Также Фокин выступал за выполнение условий Минских договоренностей и отрицал возможность вывода российских войск и установления Украиной контроля над территорией Донбасса перед проведением там местных выборов.
“Просто нужно выполнять Минские договоренности. И это действительно так. Но… Говорят одно и то же и руководители Украины, и российские руководители, и лидеры стран “Нормандской четверки”, но никто не может договориться – кто первый, что сначала… Но если предположить, что сначала нужно… Наш президент говорит: “Треба забезпечити безпеку”. Что это означает? Значит, вывести российские войска, восстановить контроль над территорией…над территорией всего Донбасса, а потом… Ну, кто на это согласится?”, — говорил он.
В 2019 году Фокин заявлял, что войну на Донбассе можно было остановить за 2 недели, “если бы в самом начале вмешались в это дело первые лица”.
Тогда же он заявлял, что в предоставлении Донбассу особого статуса и введении там второго государственного языка нет ничего “страшного”.
“Надо было говорить и понимать, что здесь не только сепаратистские какие-то настроения. Ведь все началось с мелочи. Предшественник Порошенко пообещал им и особый статус, и позволил вести делопроизводство на русском языке. Что тут страшного? Что здесь кто при этом потерял? А когда им пообещали, а новое правительство ничего не дало — они начали возмущаться. На них послали ВСУ. Это против Конституции пошли власти”, — заявляв він.
Заявления Фокина о незаконной аннексии Крыма
В 2017 году Фокин предполагал, что крымский полуостров был “продан”.
“Я не беру на себя ответственности честно и откровенно характеризовать это событие, трагическое событие. Я недостаточно осведомлен. Но существует несколько версий. Маловероятная версия, но она есть, – что Крым просто продали. Нельзя исключить этот момент. Он маловероятен. Есть другая версия, более вероятная. Царила паника, и Крым выскользнул из наших, как говорится, рук в результате паники, растерянности. Ведь не секрет – все ждали нападения немцев на Советский Союз, но когда это наконец произошло, это ж исторический факт, Сталин трое суток нигде не появлялся, нигде не показывался, был в шоке”, — отмечал он.
Уже в 2019 году он заявлял о “сдаче” полуострова и о том, что украинская власть “сделала все”, чтобы вызвать у крымчан ненависть к Украине:
“Когда мы потеряли Крым, я перенес сильный сердечный приступ. Плакал. И мне не стыдно об этом говорить. Тем более, что я не понимал, как произошло это. Окончательного ответа на это нет. И я думаю, что настолько покрыта тайной ситуация по Крыму, что со временем, если состоится суд, а я думаю, что рано или поздно он произойдет, только тогда мы узнаем об обстоятельствах, при которых Крым сдали.
Я не военный человек, но я понимаю: две дивизии, расположенные на территории Крыма, неужели они не могли сопротивляться двум батальонам, которые пришли со стороны России? Я не могу понять и такого: все — и правительство, и власть, и крымские татары наконец, их лидеры — сделали все, чтобы вызвать ненависть у крымчан по отношению к Украине. Это преступление. Кто взрывал высоковольтные опоры и зачем? Что, они Аксенова оставили без света? Нет. Они заставили жить в темноте крымчан, граждан Украины. Они перекрыли Северо-Крымский канал. Для чего? Кого они лишили воды? Граждан Украины. Это безумие, которому надо было дать оценку в свое время, и немедленно, а мы церемонились с ними”.
Позиция экс-премьера в отношении Зеленского
Комментируя итоги 1 тура выборов, Фокин отзывался о Зеленского положительно, отмечая, что он — талантливый актер.
“Я не знаю Зеленского хорошо, но я считаю, что он чрезвычайно талантливый человек. Это яркий талант, он дарит людям два часа счастья, а это немало. Два часа – забыть о тарифах, забыть о том, что идет война, забыть о всевозможных неурядицах. Это большое дело. Он делает людей счастливыми, как актер. Я уже не говорю о том, что у него и юридическое образование”, — сказал он.
Позиция экс-премьера в отношении правительства Гройсмана
Фокин публично критиковал деятельность экс-главы правительства Владимира Гройсмана, выступал против образовательной реформы, медицинской реформы и экс-главы МОЗ Ульяны Супрун, а также против закона о государственном языке.
“Я не понимаю, зачем проводить реформы, среди которых нет ни одной, которую бы поддержали люди. Назовите реформу, которая бы шла навстречу людям? Особенно медреформа. Это ужас. Все знают, что госпожу Супрун называют “доктор Смерть”. А ее держат. Собственно, я думаю, что не Гройсман ее держит, а как бы она не держала Гройсмана.
А образовательная реформа? Сколько веков венгры жили мирно на земле нашей, в Закарпатской области. Я прекрасно знаю этих людей. Мы верим в то, что наш язык лучший, что государственный язык должен потеснить другие языки и стать истинно государственным.
Но почему пренебрегать языками национальных меньшинств? Это опять-таки, нарушается Конституция. Что у нас сейчас есть? Было дружеское окружение – сейчас враждебное, направленное против Украины. Я вообще считаю языковые вопросы… Неслучайно в ВР не могут проголосовать за этот закон. Там очень много надуманного.
Наш родной язык испытал на себе угнетение, мы помним циркуляр Валуева, который вообще уничтожил украинский язык. Но мы должны помнить о том, что язык других людей также дорог им. Одним словом, в правительстве Гройсмана я не вижу ни одного профессионала, который бы действительно работал на государство. Каждый работает только ища собственный интерес”, — говорил он.
- Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.
- 27 июля председатель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова назначила внештатным советником Святослава Пискуна, который трижды занимал должность генпрокурора.