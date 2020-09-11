15 сентября будет проведен первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли. Частный спиртзавод появится в Украине уже через месяц.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

По словам заместителя главы Фонда Тараса Елейко, ФГИ начинает приватизацию предприятий спиртовой отрасли. Первый аукцион будет уже на следующей неделе, а первый частный завод, как ожидается, должен появиться уже в октябре.

На первом этапе на аукцион будет выставлено 16 предприятий в составе “Укрспирт”. Елейко отметил, что заинтересованность проявило многие инвесторы внутри страны, среди них — зернотрейдеры, производители фармацевтики, биоэтанола и алкоголя.

В свою очередь в “Укрспирте” отметили, что до конца года планируют передать на приватизацию 30 объектов.

“ГП” Укрспирт “полностью передало Минэкономразвития предложения по приватизации 25 из 41 объектов предприятия. До конца года планируем передать еще 5 предложений”, — сообщил и.о. директора “Укрспирт” Сергей Блескун.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона относительно разгосударствления спиртовой отрасли. В декабре парламент принял законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта. Согласно принятому закону, с 1 июля частный бизнес имеет возможность получить лицензию на производство спирта.

В феврале Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планировало до конца года передать на приватизацию 41 предприятие ГП “Укрспирт”.