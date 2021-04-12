Сегодня, 12 апреля, отмечается Международный день полёта человека в космос.

Об этом рассказывают #Буквы.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, который полетел в космос. Его полет продолжался 108 минут.

В тот день весь мир облетело радиосообщение следующего содержания: “12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник “Восток” с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника “Восток” является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич”.

Старт “Востока” с Гагариным на борту:

Юрий Гагарин во время предстартовой подготовки на космодроме перед первым космическим полетом:

Фото: ТАСС

Першою людиною, яка вийшла у відкритий космос, був Олексій Леонов. Це сталося 18 березня 1965 року. Він знаходився у відкритому космосі 2 хвилини 9 секунд.

Всесвітній день авіації і космонавтики був встановлений на 65-й сесії ООН 7 квітня 2011 року в честь 50-ї річниці польоту людини в космос.

День працівників ракетно-космічної галузі України святкують ті, хто так чи інакше пов’язаний з космонавтикою. Свято встановлене указом Президента від 13 березня 1997 року.