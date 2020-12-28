Устройство термоядерной энергии в течение 20 секунд держало температуру 180 миллионов градусов по Фаренгейту, или 100 миллионов градусов Цельсия.

Об этом пишет издание Phys.org со ссылкой на исследователей Южнокорейского национального исследовательского института термоядерного синтеза (NFRI).

Термоядерный реактор Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) недавно установило мировой рекорд, поддерживая температуру своей плазмы на уровне сверхгорячей – 180 миллионов градусов по Фаренгейту в течение 20 секунд. Это может показаться не так уж и долго, но никакая предыдущая термоядерная установка не проработала более 10 секунд в этих условиях – даже реактор KSTAR продержался всего восемь секунд в 2019 году.

Ключевым моментом было улучшение внутреннего транспортного барьера, который помогает удерживать плазму и обеспечивать ее стабильность.

Но впереди еще много работы. Конечная цель KSTAR – к 2025 году обеспечить непрерывную работу в течение пяти минут при экстремальной температуре.

Термоядерные реакторы могут оказаться жизненно важными, если станут реальностью. Это, в свою очередь, может помочь планете за счет сокращения добычи и использования угля и других источников энергии с высоким содержанием CO2.

KSTAR – это исследовательский реактор, главной особенностью которого является полностью сверхпроводящая магнитная система катушек, дающая возможность поддерживать плазму при очень высокой температуре в стабильном состоянии в течение длительного времени. Катушки выполнены из станнида триниобия и ниобий-титана и охлаждаются до температуры 4 кельвина.