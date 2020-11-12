Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook.

“Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Наверное, нужно пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя”, – отметил он.

Стефанчук призвал тех, с кем контактировал в последние дни, “внимательно отнестись к состоянию своего здоровья”.

Накануне стало известно, что коронавирусом заразился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Таким образом, на следующей пленарной неделе (с 17 ноября) председательствовать на заседаниях ВР сможет заместитель главы ВР Елена Кондратюк.