Об этом сообщает издание Vulture.

Это седьмой студийный альбом певицы (и первый за два последних года).

Продюсером большинства песен выступил Джек Антонофф, который ранее уже сотрудничал с Дель Рей. Всего в релиз вошло 11 композиций.

“Какой прекрасный день в Лос-Анджелесе, чтобы выпустить альбом”, – написала певица в Twitter.

“Chemtrails Over the Country Club” переводится как “Химиотрассы над загородным клубом” (“химиотрассы” – это следы, которые самолеты оставляют в небе).

В январе этого года Лана Дель Рей представила заглавный трек нового альбома и видеоклип к нему.

Сама же презентация альбома несколько раз переносилась: он должен был выйти в декабре 2020 года, а затем в январе 2021 года.

Предыдущий альбом певицы – “Norman Fucking Rockwell!” – вышел в августе 2019 года.

В ноябре прошлого года Дель Рей также анонсировала выход другого альбома с музыкой в духе “американских стандартов и классики”. Релиз его пока не состоялся.