Об этом рассказал в эфире “Украинского радио” замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Так, отвечая на вопрос, находится ли Украина в начале второй волны коронавируса, или же в конце первой, Ляшко заявил:

“Когда мы вводили карантин, мы говорили, что хотим предотвратить распространение и пиковый рост числа больных за короткий промежуток времени. Чтобы не было подъема волны, спуска и снова подъема. И Украине это удалось. У нас не было волны, а был постепенный рост, с которым мы с системой здравоохранения справляемся. Поэтому первой волны как таковой у нас не было. У нас она была разветвленная – так называемое плато: когда мы поднялись на определенный уровень заболеваемости, и были незначительные колебания, но в достаточно длительный период времени”.

В качестве примера Ляшко привел ситуацию в европейских странах – Франции, Испании, Германии, Великобритании.

“Если посмотреть на Францию, Испанию, Германию и Великобританию, то там четко прослеживается вторая волна: когда в марте-апреле у них регистрировалось 8-9 тысяч случаев в сутки, летом спало до 200-500 случаев, а сейчас 12-13 тысяч. Это и есть волна, когда есть пиковая нагрузка до 10 тыс., потом спадает к редким случаям, и затем вновь выходит на десятки тысяч в день”, ─ объяснил он.

Ляшко отметил, что сейчас нецелесообразно вводить снова жесткие карантинные ограничения.

“Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введены жесткие карантинные ограничения. И в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни. За это время мы подготовили систему здравоохранения и четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, потому что это весьма негативно влияет на экономику. И мы ищем золотую середину между экономическими и эпидемическими ограничениями для того, чтобы и страна работала, и система здравоохранения справлялась”, ─ подчеркнул главный санврач.