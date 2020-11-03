Об этом сообщает CNN.

Первыми людьми, кто ступил на борт МКС стали астронавт NASA Уильям Шеперд, а также российские космонавты Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев.

После первоначального 136-дневного пребывания экспедиции первая космическая станция служила центром непрерывной деятельности человека, научных исследований и полигоном для будущих исследований космоса в течение 20 лет.

В них приняли участие 241 человек из 19 стран, а для строительства космической станции потребовалось сотрудничество 15 стран. Экипажи провели более 227 выходов в открытый космос для строительства и обслуживания космической станции, в том числе, первый в 2019 году выход в открытый космос только женщин астронавтов NASA Кристины Кох и Джессики Меир.

Первый полет

Член первой экспедиции на МКС Крикалев отметил, что, когда они прибыли, космическая станция была “очень новой, очень чистой и более пустой, чем сейчас”. Как первый экипаж, они начали с основ: включили свет и приготовили что-то горячее, чтобы выпить.

Астронавт NASA Шеперд рассказал, что каждый день на МКС представлял собой новый список задач, чтобы настроить и подготовить станцию для будущих экипажей.

Тем не менее, они начали традицию, которая продолжается уже 20 лет. Она состоит в том, что экипаж трижды в день садится за стол для совместной трапезы. Считается, что такая традиция помогает им сблизиться.

Орбитальная лаборатория

На космической станции было проведено более 3000 научных исследований исследователями из 108 стран, которые охватывают многие направления, включая космическую науку, биологию, физиологию человека, физические науки, материаловедение, образовательную деятельность и демонстрации технологий, которые выигрывают от отсутствия гравитации.

Хотя исследования, проведенные на МКС, проливают свет на то, как целый ряд вещей, в том числе человеческое тело, реагируют на отсутствие гравитации, их также использовали для улучшения нашей жизни на Земле.

Благодаря экспериментам на станции люди узнали более эффективные способы очистки воздуха и воды в домах, разработали достижения в области телемедицины, открыли менее инвазивные методы тестирования, улучшили лечение ран с помощью холодной плазмы и нашли более эффективные методы лечения таких заболеваний, как рак.

На станции также были обнаружены новые явления, такие как реакция жидкостей в космосе и устойчивое горение прохладного пламени.

Будущее

NASA сертифицировало космическую станцию до 2024 года, а ее оборудование – до 2028 года, и они ожидают, что она будет существовать еще долгие годы и станет домом для множества интересных научных результатов.

На данный момент экипаж готовится приветствовать полет NASA SpaceX Crew-1, который стартует 14 ноября, в результате чего общее количество астронавтов на станции достигнет семи.