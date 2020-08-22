Президент Владимир Зеленский заявил, что первой волны заболевания COVID-19 в Украине не было, и похвастался успехами в борьбе с эпидемией.

Об этом он сказал в интервью “Украине 24”.

“COVID показал, что мы можем возродить медицину, показал, что у нас есть очень профессиональные талантливые медики. И там, где мы можем, мы их поддержим и финансово и технически. Но в целом надо довести до конца реформу охрану здоровья, чтобы у нас были не только профессионалы, но и условия для этих профессионалов”, – сказал Зеленский.

Он также добавил, что первой волны заболеваемости коронавирусом в Украине не было.

“Большинство европейских стран — Италия, Англия, страны Балтии — они все нас поздравляли, когда мы сбили первую волну. У нас в Украине первой волны реально не было. Сейчас она – и сейчас мы растем. И сейчас волна. В том и дело. Волна в том, что идет ежедневный рост. Первую волну мы просто сбили, в Украине ее не было, в то время, когда она была в Европе”, – подчеркнул глава государства.

Зеленский также убежден, что Украина хорошо подготовлена к эпидемии.

“С точки зрения количества коек, я боюсь об этом говорить, но, тем не менее, у нас заполнены сейчас в некоторых областях уже более 50 %. Это очень опасно. С точки зрения нашей техники, то там около 6-15 % – все есть. В этом направлении мы действительно неплохо подготовлены. Но не выдержит не количество коек, не выдержит количество специалистов второй или третьей волны, если она будет очень мощная”, – сказал он.

Кроме того, президент сообщил, что Украина записана во все очереди на получение вакцины от коронавируса, но пока лекарств еще нет.

“Поверьте, Министерство иностранных дел и Министерство охраны здоровья – все говорят, скажем так, во все очереди мы записаны. Но все это, тем не менее, при всем уважении к нашим странам-партнерам, все это пока слова, разработки, обещания”, – добавил он.