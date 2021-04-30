Про це повідомляє ВВС.

Її просять відновити “Розарій” на території Білого дому, повернувши саду “минулу славу”.

У 2020 році тодішня перша леді Меланія Трамп вирішила оформити сад максимально стримано. Тепер там лише зелений та білі кольори, ніяких яскравих квітів та дерев. Ті дерева, які часто цвіли – пересадили в іншу частину саду.

Сад Білого дому важливий, оскільки президенти часто проводять там брифінги та пресконференції, з’являються перед журналістами з закордонними гостями.

В петиції сказано, що Меланія Трамп пересадила кудись вишневі дерева (сакури). Однак журналісти стверджують, що пересадили тільки яблуні.

Автори петиції просять першу леді Джил Байден та першого джентльмена (чоловіка віцепрезидентки Камали Гарріс) Дуга Емхоффа, відновити сад до того варіанту, який у свій час запропонувала перша леді Джекі Кеннеді. Вона оформила сад у 1960-х роках.

  • Дружина колишнього президента США Барака Обами Мішель розповіла, як після перемоги в 2016 році Дональда Трампа на виборах президента допомогла його дружині Меланії Трамп освоїтися в Білому домі.