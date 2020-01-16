Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

Отмечается, что персональные данные граждан (копия паспорта и других от сканированных документов, которые лицо загружает в Единый портал вакансий государственной службы career.gov.ua) находятся в свободном доступе.

“С целью установления фактических обстоятельств по поручению Уполномоченного работниками Департамента в сфере защиты персональных данных осуществляется мониторинговый визит к Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы, которое в соответствии с законодательством осуществляет администрирование Единого портала вакансий государственной службы”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что по результатам мониторингового визита будут осуществлены соответствующие меры реагирования.

Отмечается, что об утечке данных стало известно из сообщений в Facebook возмущенных соискателей работы в государственном секторе. Так, еще 15 января ночью в соцсети появились сообщения от кандидатов на государственные должности публикации сканов их паспортов, дипломов и других документов. В частности, об этом писал представитель политической партии “Демократична сокира” и пресс-секретарь сообщества украинских киберактивистов “Украинский киберальянс” известный по псевдониму Шон Таунсенд, который и обратился в Офис омбудсмена с соответствующей жалобой.

“Для того, что бы устроиться на работу в государственную структуру, необходимо заполнить анкету, резюме и загрузить свои документы на ресурс https://career.gov.ua. Созданный при поддержке ЕС, допускаю, что и за деньги тоже ЕС. Так вот загружая документы помните, что хранятся они в открытом доступе, вот так случайно произошло, и не удивляйтесь, если на Ваше имя случайно возьмут кредит и т.д. Дмитрий Дубилет что у нас с диджитализацией? Наверное данную уязвимость в рамках #FRD стоит продемонстрировать европейскому омбудсмену, что бы Европа понимала, что она поддерживает”, – написал эксперт по кибербезопасности Андрей Перевезий.