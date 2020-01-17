Об этом он рассказал в интервью Entertainment Weekly.

По словам Моргана, ему некомфортно снимать о том, что происходит прямо сейчас, и для осмысления истории Меган Маркл должно пройти время.

“Должно пройти 15-20 лет, смениться поколение между тобой и событиями, о которых ты рассказываешь. Подождем 20 лет и посмотрим, что сказать о Меган Маркл. Что говорить о ней сейчас, я не знаю. Она станет интересной через 20 лет, когда мы переварим ее историю и влияние”, — заявил он в интервью, которое режиссер давал еще до того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия старших членов британской королевской семьи.

В 2020 году состоится премьера четвертого сезона “Короны”, действие которого будет разворачиваться в 1980-х годах, а последний, шестой расскажет о событиях, происходивших незадолго до настоящего времени.