Чили и Перу закрывают границы для иностранцев из-за пандемии китайского атипичного коронавируса.

Об этом сообщает аргентинское издание Buenos Aires Times.

“Мы решили закрыть наземные, морские и воздушные границы для транзита иностранцев”, – сказал президент Чили Себастьян Пинера.

Отмечается, что только за понедельник, 16 марта 2020 года, в Чили количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом возросло вдвое (до 155 человек).

В свою очередь президент Перу Мартин Вискарра также объявил двухнедельный карантин.

Сообщается, что сегодня в странах Латинской Америки уже зарегистрировано больше 800 подтвержденных случаев коронавируса, а также 7 смертей от него.

Помимо того, крупнейшая латиноамериканская авиакомпания сократила свою деятельность на 70 процентов.