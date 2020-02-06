Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время блокирования президиума Верховной Рады повредила микрофон на месте спикера ВР Дмитрия Разумкова и поранилась.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура.

Тимошенко блокировала президиум и место Разумкова, протестуя против рассмотрения законопроекта о запуске рынка земли. Она оторвала провода у микрофона на месте спикера и повредила палец.

“Первая кровь в Раде. Юлия Владимировна, вырывая микрофон, порезала палец”, – написал Качура.

Впоследствии порез Тимошенко заклеила пластырем.

Как сообщает издание LB.ua, в кулуарах Парламента глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил журналистам, что “за нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб”.

“В противном случае ее ждет уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила”, – отметил Арахамия.

Стоит отметить, что Тимошенко после окончания утреннего заседания Парламента практически все время находилась в президиуме на месте спикера ВР.