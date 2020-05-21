Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“С Днем вышиванки”, – коротко написала Зеленская и опубликовала фото со своим супругом – Президентом Украины.

Стоит отметить, что ко Всемирному дню вышиванки Зеленский с супругой отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки. Символические подарки получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Франции, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран.

В этот день принято заменять повседневную одежду вышиванкой или же дополнить ее традиционной вышивкой.

Празднуется День вышиванки в третий четверг мая.

Традиция празднования возникла в 2006 году. Идея принадлежит писательнице и журналистке Лесе Воронюк, которая, будучи студенткой, предложила другим студентами и преподавателям выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. Изначально ее идею поддержали всего несколько студентов, но с каждым годом таковых было все больше.

В 2011 году был установлен рекорд по количеству людей в вышиванках в одном месте. На центральной площади Черновцов собралось четыре тысячи людей в вышиванках.