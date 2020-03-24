Об этом рассказал президент Дональд Трамп, сообщает The Washington Times.
В ходе брифинга у президента поинтересовались, сдала ли тест на коронавирус его супруга. Ранее тест сдавал Трамп, так как контактировал с бразильскими чиновниками, у которых потом диагностировали заражение COVID-19.
“Она в порядке. Отрицательный (результат – ред.)”,- сказал Трамп.
У президента тест также показал отрицательный результат. Повторно сдавать тест он пока не намерен.
На данный момент в США свыше 46 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них умерли 585 человек.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки заявили о начале масштабного финансового кризиса из-за пандемии нового атипичного коронавируса. По состоянию на вечер 19 марта в США зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболевания COVID-19. 176 пациентов погибли, и только 108 выздоровели.
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