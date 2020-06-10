Бывшего первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака обвиняют в нападении на полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Уточняется, что в данный момент обвинительный акт уже направлен для рассмотрения по существу в Соломенский районный суд Киева.

“Киевской местной прокуратурой № 9 направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего столичного чиновника, подозреваемого в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины)”, – сказано в сообщении.

Напомним, 26 апреля Слончака задержали после нападения на полицейского. Сообщалось, что патрульная полиция остановили автомобиль из-за то, что водитель забыл включить фары. В транспортном средстве находились уже бывший заместитель главы КГГА и заместитель главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

После этого Слончак якобы набросился на полицейского, его задержали и доставили в изолятор временного содержания.