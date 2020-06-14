Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.
Сообщается, что глава налоговой Алексей Любченко отстранил его на время дисциплинарного разбирательства. В частности, производство открыто по факту нарушения присяги госслужащего.
“С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве”, – говорится в сообщении.
Отметим, в эти минуты Высший антикоррупционный суд избирает Ильяшенко меру пресечения.
Напомним, рекордную взятку в размере 6 млн долларов предлагали руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому за закрытия дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским.
Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. Он является владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma.
В ноябре 2019 стало известно, что Злочевский объявлен в розыск и фигурирует в 13 уголовных производствах, которые будут по подследственности переданы из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины или Национальное антикоррупционное бюро.
- В пятницу, 12 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов для руководства НАБУ и руководителю САП — Назару Холодницкому.