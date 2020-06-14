Первый замначальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о рекордной взятке в истории Украины, отстранен от обязанностей. Кроме того, назначена проверка столичной налоговой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.

Сообщается, что глава налоговой Алексей Любченко отстранил его на время дисциплинарного разбирательства. В частности, производство открыто по факту нарушения присяги госслужащего.

“С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве”, – говорится в сообщении.

Отметим, в эти минуты Высший антикоррупционный суд избирает Ильяшенко меру пресечения.

Напомним, рекордную взятку в размере 6 млн долларов предлагали руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому за закрытия дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. Он является владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma.

В ноябре 2019 стало известно, что Злочевский объявлен в розыск и фигурирует в 13 уголовных производствах, которые будут по подследственности переданы из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины или Национальное антикоррупционное бюро.