Об этом сообщает ВВС.
Из-за вспышки коронавируса Covid-19 на борту круизного лайнера, были заражены 542 пассажира и члена экипажа.
В целом, на борту лайнера было 3,7 тысяч человек.
Пассажиры, которые покинули лайнер, уехали на такси и автобусах, которые ожидали их в порту.
Далее планируется, что лайнер покинут еще 500 человек, у которых за время карантина так и не обнаружили симптомов коронавируса.
Те пассажиры и члены экипажа, кто имел отрицательный результат, но находился в каютах с зараженными людьми, пока останутся на борту для дополнительного карантина.
На борту судна сейчас пассажиры из более чем 50 стран. В связи с этим эпидемиологи опасаются, что судно может стать источником новой волны глобальных инфекций, несмотря на карантинные меры.
Некоторые страны уже эвакуировали своих граждан с лайнера.
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