Первые пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который был 14 дней на карантине из-за вспышки коронавируса, сошли на землю в порту Иокогамы (Япония).

Об этом сообщает ВВС.

Из-за вспышки коронавируса Covid-19 на борту круизного лайнера, были заражены 542 пассажира и члена экипажа.

В целом, на борту лайнера было 3,7 тысяч человек.

Пассажиры, которые покинули лайнер, уехали на такси и автобусах, которые ожидали их в порту.

Далее планируется, что лайнер покинут еще 500 человек, у которых за время карантина так и не обнаружили симптомов коронавируса.

Те пассажиры и члены экипажа, кто имел отрицательный результат, но находился в каютах с зараженными людьми, пока останутся на борту для дополнительного карантина.

На борту судна сейчас пассажиры из более чем 50 стран. В связи с этим эпидемиологи опасаются, что судно может стать источником новой волны глобальных инфекций, несмотря на карантинные меры.

Некоторые страны уже эвакуировали своих граждан с лайнера.

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По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.