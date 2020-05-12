Об этом сообщают #Буквы.
Как известно, с сегодняшнего дня в Киеве заработали магазины непродовольственных товаров, салоны красоты и летние площадки кафе. Многие киевляне впервые за долгое время вышли на работу. В условиях не работающего метро количество автомобилей значительно увеличилось.
Столица остановилась в пробках с самого утра. Проехать было невозможно ни по мостам, ни по правому и левому берегам, ни по центральным улицам.
Ситуация не успела нормализоваться и к вечеру, когда на дороги выехала новая волна автомобилей. После 17 часов “встали” все мосты через Днепр, особенно сложная ситуация наблюдалась на мосту Метро, Северном и Южном мостах.
Дорога с правого берега на левый в этих условиях занимала порядка 2 часов.
Встал и общественный транспорт, который сейчас работает исключительно для медиков и работников предприятий критической инфраструктуры. На остановках в городе в течение дня наблюдались длинные очереди.
Кроме того, в связи с транспортным коллапсом на услуги такси в популярных онлайн-сервисах вечером действовал двойной тариф.
- Ранее сообщалось, что с 12 мая в столице увеличат количество отдельных видов общественного транспорта.