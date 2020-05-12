В первый день ослабления карантинных ограничений, связанных с COVID-19, Киев на целый день замер в пробках.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, с сегодняшнего дня в Киеве заработали магазины непродовольственных товаров, салоны красоты и летние площадки кафе. Многие киевляне впервые за долгое время вышли на работу. В условиях не работающего метро количество автомобилей значительно увеличилось.

Столица остановилась в пробках с самого утра. Проехать было невозможно ни по мостам, ни по правому и левому берегам, ни по центральным улицам.

Ситуация не успела нормализоваться и к вечеру, когда на дороги выехала новая волна автомобилей. После 17 часов “встали” все мосты через Днепр, особенно сложная ситуация наблюдалась на мосту Метро, Северном и Южном мостах.

Дорога с правого берега на левый в этих условиях занимала порядка 2 часов.

Встал и общественный транспорт, который сейчас работает исключительно для медиков и работников предприятий критической инфраструктуры. На остановках в городе в течение дня наблюдались длинные очереди.

Кроме того, в связи с транспортным коллапсом на услуги такси в популярных онлайн-сервисах вечером действовал двойной тариф.