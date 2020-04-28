Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

По словам Кличко, первый этап выхода из карантина начнется, если “на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных”. Поэтому следующие две недели “будут решающими”.

“Сразу отмечу: это не снятие ограничений, а их ослабление. Если спустя неделю-две после их внедрения мы не увидим стойкой динамики роста заболеваемости, тогда мы будем переходить ко второму этапу… При ухудшении ситуации будем возвращаться к карантину”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что предприятия и организации должны “строго придерживаться регламентов своей работы”, а киевляне – “элементарных правил безопасности”.

На первом этапе выхода из карантина в столице предусмотрено разрешить:

• Работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв. м (с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв. м площади). Дважды в день в магазинах должна будет проводиться обязательная санитарная обработка помещений.

• Работу парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно). Вводится требование санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента.

• Кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос (с требованием санитарной обработки помещения дважды в день).

• Будет разрешена работа временных сооружений (ларьков) – с запретом потребления пищи и напитков на месте.

• Будут работать небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). С соблюдением требования не более 1 сотрудника на 10 кв. м и не более 1 клиента на 10 кв. м.

• Будет разрешена работа адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов (с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения).

• Откроют для посещения столичные парки и скверы (группами не более двух человек; или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей).

• Смогут работать автокинотеатры.

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Мэр столицы выразил надежду, что Правительство на этой неделе “внесет рынки в перечень объектов, которым позволят работать, и определит регламент их работы”.

“Во всех учреждениях и на предприятиях обязательной будет термометрия сотрудников и посетителей. И обязательные правила безопасности. Если клиент без маски – его или не будут впускать в помещение, или это ответственность поставщика услуг. И он должен обеспечить клиента маской”, – объяснил Кличко.

По словам мэра Киева, большие торговые центры и магазины в них на первом этапе ослабления карантина открываться в столице не будут.

Кроме того, на первом этапе послаблений закрытыми останутся:

• школы и детсады;

• детские и спортивные площадки;

• прибрежные зоны отдыха.

Ослабление ограничений по их посещению будет следующим этапом.

По словам Кличко, общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме, а работа метрополитена может быть восстановлена по решению Кабинета Министров.

“Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению Правительства. А работу пригородного транспорта члены Правительства пообещали восстановить в первую очередь”, – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что в публичных местах все жители столицы должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.

(На видео – с 5:15)