Видео симуляции полета опубликовал в Twitter-аккаунте Маск.
Из сообщения следует, что SpaceX намерена осуществить первый запуск корабля с людьми на борту уже в 2020 году.
Глава компании SpaceX Илон Маск показал, каким будет первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию.
Видео симуляции полета опубликовал в Twitter-аккаунте Маск.
Из сообщения следует, что SpaceX намерена осуществить первый запуск корабля с людьми на борту уже в 2020 году.
Simulation of first crewed flight of Falcon 9 / Dragon 2020 @NASA pic.twitter.com/BSDPYTcVIG
— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019
Как сообщается на сайте SpaceX, первыми двумя астронавтами, которые полетят на космическом корабле, будут Боб Бенкен и Даг Херли.
В случае успешного запуска, миссия Crew Dragon станет первым пилотируемым полетом США с 2011 года. В таком случае компания Маска намерена отправить астронавтов Виктор Гловера и Майка Хопкинса на борту Crew Dragon на Международную космическую станцию для выполнения длительной миссии.