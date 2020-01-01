Как сообщается на сайте SpaceX, первыми двумя астронавтами, которые полетят на космическом корабле, будут Боб Бенкен и Даг Херли.

В случае успешного запуска, миссия Crew Dragon станет первым пилотируемым полетом США с 2011 года. В таком случае компания Маска намерена отправить астронавтов Виктор Гловера и Майка Хопкинса на борту Crew Dragon на Международную космическую станцию ​​для выполнения длительной миссии.