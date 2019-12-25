Прокуратура автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту прибытия первого российского поезда в Севастополь. Поезд прибыл на полуостров по Керченскому мосту.

Об этом сообщили в прокуратуре АРК.

Первый поезд из Санкт-Петербурга (РФ) прибыл в Крым 25 декабря около 2 часов ночи. Он проехал по Керченском мосту, соединяющем материковую Россию с незаконно аннексированным полуостровом. В 9 утра поезд был в Севастополе.

По факту прибытия поезда прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство из-за пересечения пассажирским поездом “Таврия” государственной границы Украины.

Данные уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

“В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права”, – сказано в сообщении прокуратуры.

Напомним, в феврале 2019 года российская сторона заявила о том, что планирует в сентябре открыть продажу на первый пассажирский поезд, который проследует через Крымский мост 8 декабря. В ноябре в Крыму начали продавать билеты на поезда по Керченскому мосту в Россию.