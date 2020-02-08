В субботу, 8 февраля, состоится первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020".

Об этом сообщают #Буквы.

Сегодня выступят восемь участников, их порядок определили результаты жеребьевки:

• группа [O] с песней “Там, куди я йду”;

• JERRY HEIL с песней “Vegan”;

• Katya Chilly с песней “Піч”;

• KRUTЬ с песней “99”;

• GO-A с песней “Соловей”;

• CLOUDLESS с песней “Drown Me Down”;

• GIO с песней “Feeling so lost”;

• Assol с песней “Save It”.

Судить учасников нацотбора в этом году будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер национального отбора – Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

В первом и втором полуфиналах, а также в финале нацотбора голосование зрителей и членов жюри будет проходить параллельно. Из каждого полуфинала в финал пройдет по три участника.

Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) будут добавляться друг к другу. По итогам общего результата будет сформирована рейтинговая таблица.