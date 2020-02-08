Об этом сообщают #Буквы.
Сегодня выступят восемь участников, их порядок определили результаты жеребьевки:
• группа [O] с песней “Там, куди я йду”;
• JERRY HEIL с песней “Vegan”;
• Katya Chilly с песней “Піч”;
• KRUTЬ с песней “99”;
• GO-A с песней “Соловей”;
• CLOUDLESS с песней “Drown Me Down”;
• GIO с песней “Feeling so lost”;
• Assol с песней “Save It”.
Судить учасников нацотбора в этом году будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер национального отбора – Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.
В первом и втором полуфиналах, а также в финале нацотбора голосование зрителей и членов жюри будет проходить параллельно. Из каждого полуфинала в финал пройдет по три участника.
Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) будут добавляться друг к другу. По итогам общего результата будет сформирована рейтинговая таблица.
- Ранее стали известны имена 16-и участников национального отбора на песенный конкурс “Евровидение-2020”.