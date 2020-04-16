Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
“Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него заболевания ОРЗ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, которые поступили, подтверждают наличие у него заболевания COVID-19”, – говорится в сообщении.
Состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме.
Устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал. Также в подразделении персонал отправили на самоизоляцию и обсервацию.
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