Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

“Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него заболевания ОРЗ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, которые поступили, подтверждают наличие у него заболевания COVID-19”, – говорится в сообщении.

Состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме.

Устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал. Также в подразделении персонал отправили на самоизоляцию и обсервацию.