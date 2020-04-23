Об этом сообщил заместитель мэра города Александр Ломако в Facebook.
“Мы держались, сколько могли, но … Официально подтвержден первый случай COVID-2019 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем”, – написал он.
По его словам, больная госпитализирована в инфекционное отделение 2-й городской больницы. Осложнений у нее не наблюдается.
Сейчас устанавливается история контактов женщины. Мужчине сделали экспресс-тест, результат отрицательный. В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.
В доме, где проживают супруги, проводится дезинфекция.
- Ранее сообщалось, что у одного из участников судебного заседания, которое состоялось в помещении Черниговского районного суда Черниговской области, обнаружили коронавирус COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 467 новых случаев.