В Чернигове зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил заместитель мэра города Александр Ломако в Facebook.

“Мы держались, сколько могли, но … Официально подтвержден первый случай COVID-2019 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживают вдвоем”, – написал он.

По его словам, больная госпитализирована в инфекционное отделение 2-й городской больницы. Осложнений у нее не наблюдается.

Сейчас устанавливается история контактов женщины. Мужчине сделали экспресс-тест, результат отрицательный. В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.

В доме, где проживают супруги, проводится дезинфекция.