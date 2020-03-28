В Хмельницком лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкого городского совета.

“В Хмельницком выявлено первого больного с Covid-19. Состояние стабильное, средней тяжести”, – говорится в сообщении.

По данным горсовета, экспресс-тест, который делали этому пациенту ранее давал отрицательный результат.

“По другим 5 подозрениям, в том числе и по тому, где экспресс-тест дал сомнительно-положительный результат, и который уже разгоняли в СМИ, подозрения сняты. Лабораторные анализы вируса не подтвердили”, – отметили в совете.

В то же время отмечается, что, кроме подтвержденного случая заболевания, никакого подозрения на коронавирус нет.